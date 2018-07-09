Ещё
Обвинение просит 10,5 лет тюрьмы гражданину Украины по делу о подготовке диверсий в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвинение просит 10,5 лет тюрьмы гражданину Украины по делу о подготовке диверсий в Крыму 

ТАСС 19 часов назад
Фото: РАПСИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сторона гособвинения в ходе прений попросила 10,5 лет лишения свободы для гражданина Украины Евгения Панова, который обвиняется в подготовке к совершению диверсий в Республике Крым. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Панова Сергей Легостов.
"Прокурор высказал о мере наказания в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мы выступили тоже в прениях, просили оправдать. [Слушание] прошло в закрытом режиме. 13 июля оглашение приговора суда
будет в открытом режиме", — сказал собеседник.
ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились Главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий были задержаны двое граждан Украины — Андрей Захтей и Евгений Панов.
Верховный суд Крыма рассматривает дело в отношении Панова с 16 апреля, Панов вину не признаёт.
Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Дело Захтея, который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.
ТАСС: последние новости
Актера Александра Иншакова задержали с оружием в Центре международной торговли в Москве Суд 10 июля рассмотрит вопрос об аресте замдекана юрфака МГУ Источник: бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог231
Россия установила космический рекорд229
Украина предложила России ядерную сделку71
Российского «Охотника» назвали выдумкой63
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки102
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение