Двое курганцев забили прохожего до смерти 

В Кургане по обвинению в убийстве и разбое арестовали двух мужчин. Они напали на прохожего.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 3 июля в областном центре. Пьяные злоумышленники 19 и 32 лет напали на мужчину и жестоко избили его. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемые похитили сумку убитого с двумя банковскими картами. С места происшествия они скрылись.
Спустя некоторое время нападавших задержали на территории Шадринского района (Курганская область).