Двое курганцев забили прохожего до смерти

Кургане по обвинению в убийстве и разбое арестовали двух мужчин. Они напали на прохожего.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР , преступление было совершено в ночь на 3 июля в областном центре. Пьяные злоумышленники 19 и 32 лет напали на мужчину и жестоко избили его. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемые похитили сумку убитого с двумя банковскими картами. С места происшествия они скрылись.