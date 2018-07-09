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Двое курганцев забили прохожего до смерти
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Двое курганцев забили прохожего до смерти 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Кургане по обвинению в убийстве и разбое арестовали двух мужчин. Они напали на прохожего.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 3 июля в областном центре. Пьяные злоумышленники 19 и 32 лет напали на мужчину и жестоко избили его. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемые похитили сумку убитого с двумя банковскими картами. С места происшествия они скрылись.
Спустя некоторое время нападавших задержали на территории Шадринского района (Курганская область).
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