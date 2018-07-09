В Екатеринбурге экс-полицейского осудили на 5,5 года колонии за коррупцию

На скамье подсудимых с экс-полицейским оказался сотрудник одной из коммерческих структур. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, приготовлении к получению взятки и покушению на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в декабре 2016 года сотрудник полиции под предлогом борьбы с незаконным предпринимательством организовал проверку деятельности бизнесмена, занимавшегося продажей верхней одежды и обуви, в ходе которой изъял часть его имущества.

"С целью возврата данного имущества оперуполномоченный при посредстве другого обвиняемого требовал от предпринимателя 100 тысяч рублей в качестве взятки. Однако бизнесмен не стал передавать взятку, в связи с чем умысел злоумышленников на получение незаконного вознаграждения не был доведён до конца", — говорится в сообщении СУСК.

В январе 2017 года сообщники по старой схеме требовали от представителя компании, у которой полиция ранее изъяла игорное оборудование, 1,2 миллиона рублей за то, чтобы вернуть ему это оборудование, поспособствовать вынесению экспертного заключения о признании его не игровым, а также оградить его от дальнейших проверок, добавили в СК.

Предприниматель, по данным СК, сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы , после чего по договоренности с обвиняемыми положил 700 тысяч рублей, часть из которых была муляжом, в почтовый ящик в одном из домов по улице Мамина-Сибиряка. При получении взятки один из сообщников был задержан на месте преступления, уточнили в ведомстве.