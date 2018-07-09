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В Екатеринбурге экс-полицейского осудили на 5,5 года колонии за коррупцию
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В Екатеринбурге экс-полицейского осудили на 5,5 года колонии за коррупцию 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил к 5,5 годам колонии бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции за коррупционные преступления, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
На скамье подсудимых с экс-полицейским оказался сотрудник одной из коммерческих структур. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, приготовлении к получению взятки и покушению на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в декабре 2016 года сотрудник полиции под предлогом борьбы с незаконным предпринимательством организовал проверку деятельности бизнесмена, занимавшегося продажей верхней одежды и обуви, в ходе которой изъял часть его имущества.
"С целью возврата данного имущества оперуполномоченный при посредстве другого обвиняемого требовал от предпринимателя 100 тысяч рублей в качестве взятки. Однако бизнесмен не стал передавать взятку, в связи с чем умысел злоумышленников на получение незаконного вознаграждения не был доведён до конца", — говорится в сообщении СУСК.
В январе 2017 года сообщники по старой схеме требовали от представителя компании, у которой полиция ранее изъяла игорное оборудование, 1,2 миллиона рублей за то, чтобы вернуть ему это оборудование, поспособствовать вынесению экспертного заключения о признании его не игровым, а также оградить его от дальнейших проверок, добавили в СК.
Предприниматель, по данным СК, сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы, после чего по договоренности с обвиняемыми положил 700 тысяч рублей, часть из которых была муляжом, в почтовый ящик в одном из домов по улице Мамина-Сибиряка. При получении взятки один из сообщников был задержан на месте преступления, уточнили в ведомстве.
"Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второму подсудимому судом назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении СУСК.
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