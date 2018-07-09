Хабаровчанин заплатит 300 тыс. руб. за песню «В Контакте» 

Прослушивание музыки «В Контакте» обошлось хабаровчанину в 300 тыс. штрафа и судимость, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Неприятности у 34-летнего молодого человека начались после того, как он разместил на своей личной странице в соцсети две песни, содержание которых в России признано экстремистским. После того, как их обнаружили сотрудники ФСБ, проводящие мониторинг соцсетей, было возбуждено уголовное дело.
Несмотря на то, что молодой человек настаивал на том, что песни находились во вкладке с аудиофайлами и он не занимался их широким распространением, суд признал его виновным в экстремистской деятельности. Так как для меломана это первая судимость, то его ждет штраф, однако за это преступление предусмотрено и реальное лишение свободы.
— Осужденный не признал свою вину и обжалует приговор, — сообщила помощник прокурора Краснофлотского района Ольга Синельникова.