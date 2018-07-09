Хабаровчанин заплатит 300 тыс. руб. за песню «В Контакте»

Прослушивание музыки «В Контакте» обошлось хабаровчанину в 300 тыс. штрафа и судимость, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Неприятности у 34-летнего молодого человека начались после того, как он разместил на своей личной странице в соцсети две песни, содержание которых в России признано экстремистским. После того, как их обнаружили сотрудники ФСБ , проводящие мониторинг соцсетей, было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что молодой человек настаивал на том, что песни находились во вкладке с аудиофайлами и он не занимался их широким распространением, суд признал его виновным в экстремистской деятельности. Так как для меломана это первая судимость, то его ждет штраф, однако за это преступление предусмотрено и реальное лишение свободы.

— Осужденный не признал свою вину и обжалует приговор, — сообщила помощник прокурора Краснофлотского района Ольга Синельникова.