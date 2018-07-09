Ещё
Хабаровчанин заплатит 300 тыс. руб. за песню «В Контакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хабаровчанин заплатит 300 тыс. руб. за песню «В Контакте» 

Хабаровский край сегодня 8 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Прослушивание музыки «В Контакте» обошлось хабаровчанину в 300 тыс. штрафа и судимость, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Неприятности у 34-летнего молодого человека начались после того, как он разместил на своей личной странице в соцсети две песни, содержание которых в России признано экстремистским. После того, как их обнаружили сотрудники ФСБ, проводящие мониторинг соцсетей, было возбуждено уголовное дело.
Несмотря на то, что молодой человек настаивал на том, что песни находились во вкладке с аудиофайлами и он не занимался их широким распространением, суд признал его виновным в экстремистской деятельности. Так как для меломана это первая судимость, то его ждет штраф, однако за это преступление предусмотрено и реальное лишение свободы.
— Осужденный не признал свою вину и обжалует приговор, — сообщила помощник прокурора Краснофлотского района Ольга Синельникова.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Директору «Хабаровскгражданпроекта» изменили срок на реальный Браконьера из ГИБДД Комсомольска посадили на 3,5 года У хабаровчанки «диагностировали» СПИД из-за невыплаченного кредита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза297
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги44
В России отреагировали на уход Джонсона110
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение