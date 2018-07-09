Директора томских компаний будут судить за обман дольщиков

Передано в суд уголовное дело против директора двух томских компаний. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый заключил договоры долевого участия в строительстве с ОАО «ТДСК» и ООО «КонцернЪ». После этого он заключил с двумя гражданами мнимые договоры уступки права требования к застройщику о передаче квартир в строящихся домах. В качестве оплаты по ним бизнесмен получил 2,3 млн рублей. Эти средства обвиняемый не перечислил на счет застройщика, а расходовал по своему усмотрению.

«В результате договор участия в строительстве с ним расторгли. При этом дольщики не получили обещанных квартир», — говорится в сообщении областной прокуратуры

Мужчина уже отбывал наказание в колонии за аналогичные преступления. Он не признал свою вину, пояснив, что не собирался обманывать потерпевших.

Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Томска

Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.