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Директора томских компаний будут судить за обман дольщиков
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Директора томских компаний будут судить за обман дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Передано в суд уголовное дело против директора двух томских компаний. Он обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, обвиняемый заключил договоры долевого участия в строительстве с ОАО «ТДСК» и ООО «КонцернЪ». После этого он заключил с двумя гражданами мнимые договоры уступки права требования к застройщику о передаче квартир в строящихся домах. В качестве оплаты по ним бизнесмен получил 2,3 млн рублей. Эти средства обвиняемый не перечислил на счет застройщика, а расходовал по своему усмотрению.
«В результате договор участия в строительстве с ним расторгли. При этом дольщики не получили обещанных квартир», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Мужчина уже отбывал наказание в колонии за аналогичные преступления. Он не признал свою вину, пояснив, что не собирался обманывать потерпевших.
Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Томска.
Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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