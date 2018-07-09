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СМИ: убийство на автобазе в Кирове совершила врач-гинеколог
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СМИ: убийство на автобазе в Кирове совершила врач-гинеколог 

Vyatka-grad.ru 19 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Стали известны подробности убийства 39-летнего мужчины.
Корреспонденты «Первого городского канала» сообщили, что 46-летняя врач-гинеколог из района убила автослесаря во время ссоры.
Известно, что женщина ударила ножом один раз. По версии следствия, она не стерпела оскорбление в свой адрес.
«Я знаю эту женщину как хорошего человека и медика. Она работает в роддоме», — передает progorod43.ru слова знакомых врача.
Напомним, убийство произошло на автобазе, расположенной на улице Красной Звезды в городе Кирове.
Фото — progorod43.ru
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