СМИ: убийство на автобазе в Кирове совершила врач-гинеколог 

Стали известны подробности убийства 39-летнего мужчины.
Корреспонденты «Первого городского канала» сообщили, что 46-летняя врач-гинеколог из района убила автослесаря во время ссоры.
Известно, что женщина ударила ножом один раз. По версии следствия, она не стерпела оскорбление в свой адрес.
«Я знаю эту женщину как хорошего человека и медика. Она работает в роддоме», — передает progorod43.ru слова знакомых врача.
Напомним, убийство произошло на автобазе, расположенной на улице Красной Звезды в городе Кирове.
Фото — progorod43.ru