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Житель Лодейнопольского района отправится в тюрьму за смертельное избиение знакомого
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Житель Лодейнопольского района отправится в тюрьму за смертельное избиение знакомого 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Житель Лодейнопольского района Ленинградской области на шесть лет отправится в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба областного Следкома, что преступление произошло в октябре 2017 года. 26-летний осужденный приехал в деревню Турыгино к своему знакомому.
Целью визита послужило желание мужчины выяснить с приятелем отношения из-за слухов, которые он якобы распространял в отношении осужденного. В ходе разговора между мужчинами завязалась драка.
Осужденный нанес оппоненту не менее 12 ударов ногами и руками по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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