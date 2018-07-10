Ещё
Прокуратура: церковь в Челябинской области подожгли неизвестные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура: церковь в Челябинской области подожгли неизвестные 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Новости УрФО
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл — РИА Новости. Церковь, которая горела в городе Еманжелинске Челябинской области, подожгли неизвестные, бросив на крышу бутылку с горючей смесью, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости во вторник прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре в православной церкви поступило в ночь на понедельник. Возгорание ликвидировали, ущерб от пожара минимальный — повреждены решетка и стропила, погибших и пострадавших нет.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Предварительно известно, что неизвестные бросили на крышу бутылку с горючей смесью — на земле были найдены осколки", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция ведет поиск подозреваемых в поджоге.
Последние новости
Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление 400-летняя война с Россией: украинское телевидение удивило зрителей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение