46-летняя жительница Кирова зарезала малознакомого мужчину: возбуждено уголовное дело

8 июля текущего года около 2 часов на территории одной из автобаз, расположенной в городе Кирове, было обнаружено тело 39-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи.

По сообщению, поступившему от сотрудников УМВД России по Кировской области, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники СУ СКР по Кировской области. В ходе проведения первоначальных следственных действий следователями были установлены предположительные обстоятельства произошедшего.

«По версии следствия, вечером 7 июля на территории автобазы компания молодых людей распивала спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя 39-летний мужчина оскорбил находящуюся в компании 46-летнюю женщину, стал проявлять к ней агрессию, в результате чего между ними начался конфликт. Подозреваемая взяла нож и нанесла своему обидчику одно ранение в область шеи. Осознав, что произошло, она вызвала медиков и попыталась сама оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Однако мужчину спасти не удалось. От полученной травмы он скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время кировчанка задержана, в ходе допроса в качестве подозреваемой она дала признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области