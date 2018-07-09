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Полгода тюрьмы получил приморец за пьяную езду
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Полгода тюрьмы получил приморец за пьяную езду 

Prim.News 8 часов назад
Мужчина повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.
Мировым судьей судебного участка № 91 Хасанского района вынесен приговор гр-ну Р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).
Как установлено в судебном заседании, в июле 2016 года фигурант уже был осужден за совершение аналогичного преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а именно — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд назначил нарушителю наказание в виде 200 часов обязательных работ, лишив его права заниматься определенным видом деятельности в виде управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Несмотря на постановленный приговор мужчина вновь сел за руль транспортного средства после употребления алкоголя и осуществлял на нем движение по автомобильным дорогам пгт. Славянка, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники инспекции отстранили последнего от управления транспортным средством, а при освидетельствовании зафиксировали у него факт алкогольного опьянения.
Признав подсудимого виновным в совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, суд назначил ему за содеянное 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме этого, суд также лишил фигуранта права управлять транспортным средством сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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