Полгода тюрьмы получил приморец за пьяную езду

Мужчина повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Мировым судьей судебного участка № 91 Хасанского района вынесен приговор гр-ну Р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Как установлено в судебном заседании, в июле 2016 года фигурант уже был осужден за совершение аналогичного преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а именно — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд назначил нарушителю наказание в виде 200 часов обязательных работ, лишив его права заниматься определенным видом деятельности в виде управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Несмотря на постановленный приговор мужчина вновь сел за руль транспортного средства после употребления алкоголя и осуществлял на нем движение по автомобильным дорогам пгт. Славянка, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД

Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники инспекции отстранили последнего от управления транспортным средством, а при освидетельствовании зафиксировали у него факт алкогольного опьянения.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, суд назначил ему за содеянное 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.