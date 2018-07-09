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Ставропольчанка заколола мужчину за непристойные предложения
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Ставропольчанка заколола мужчину за непристойные предложения 

АиФ Ставрополье 8 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница посёлка на Ставрополье подозревается в убийстве знакомого, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи задержали и отправили под арест женщину из посёлка Передового Изобильненского горокруга. По версии правоохранительных органов, селянка пила алкоголь в своей квартире со знакомым мужчиной. Когда гость начал склонять хозяйку к интимной близости, та ударила его кухонным ножом в спину, и мужчина скончался на месте от полученных ран, так и не добившись своего.
Пока подозреваемая в убийстве находится под стражей, следователи проводят судебные экспертизы. Они уже осмотрели место происшествия, допросили женщину и изъяли вещественные доказательства.
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