Ставропольчанка заколола мужчину за непристойные предложения 

Жительница посёлка на Ставрополье подозревается в убийстве знакомого, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи задержали и отправили под арест женщину из посёлка Передового Изобильненского горокруга. По версии правоохранительных органов, селянка пила алкоголь в своей квартире со знакомым мужчиной. Когда гость начал склонять хозяйку к интимной близости, та ударила его кухонным ножом в спину, и мужчина скончался на месте от полученных ран, так и не добившись своего.
Пока подозреваемая в убийстве находится под стражей, следователи проводят судебные экспертизы. Они уже осмотрели место происшествия, допросили женщину и изъяли вещественные доказательства.