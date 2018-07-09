Задушил в пьяном угаре: в Орле пенсионера подозревают в убийстве жены

Орловской области региональный СК расследует уголовное дело по статье «Убийство», в совершении которого подозревается 60-летний житель областного центра.

По информации регионального СК, подозреваемый 6 июля 2018 года, был пьян и находился у себя дома. Между ним и супругой возник конфликт, во время которого мужчина задушил жену. Криминалисты установили, что женщина скончалась от механической асфиксии.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следователи проводят все необходимые действия для формирования доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.