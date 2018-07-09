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Опытного серийного вора осудят во Владивостоке за 18 краж
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Опытного серийного вора осудят во Владивостоке за 18 краж 

Prim.News 8 часов назад
Мужчина был ранее судим.
Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на Б., который обвиняется в совершении 18 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).
По версии следствия, преступления совершены в период с октября 2017 по февраль 2018 года. Фигурант, имея криминальный опыт в указанной сфере, в дневное время (когда большинство потерпевших находились на работе) незаконно проникал в квартиры, откуда похищал имущество.
В основном предметами хищения являлись денежные средства, золотые украшения, планшеты, ноутбуки, сотовые телефоны. Общий ущерб от краж имущества из 18 квартир составил свыше 1 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника с поличным, после совершения очередного преступления. При нем, помимо похищенных ювелирных изделий, находилось несколько магнитных ключей от домофонов, а также отмычки для взлома замков.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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