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Директору РАМТ Апфельбаум дали передышку
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Директору РАМТ Апфельбаум дали передышку 

News.ru 8 часов назад
Мосгорсуд признал незаконным ограничение сроков на ознакомление с уголовным делом директора РАМТ Софьи Апфельбаум. По решению суда все фигуранты дела «Седьмой студии» должны завершить ознакомление с уголовным делом до 19 июля.
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