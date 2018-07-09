Ещё
Двое москвичей пойдут под суд за хищение 12,5 млн руб., Porshe и часов Constantin Vacheron
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое москвичей пойдут под суд за хищение 12,5 млн руб., Porshe и часов Constantin Vacheron 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, обвиняемых в хищении 12,5 млн рублей, автомобиля Porshe и элитных часов Constantin Vacheron стоимостью 30 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемые за вознаграждение обещали потерпевшим якобы решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела.
"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Москвы Сергея Виноградова и Станислава Ансимова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", — сообщили в Генпрокуратуре.
Как полагает следствие, с ноября 2014 года по январь 2015 года Виноградов пообещал столичному коммерсанту за вознаграждение повлиять на принятие органами внутренних дел Москвы решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Полученные от потерпевшего 12,5 млн рублей злоумышленник похитил.
"Кроме того, Виноградов и Ансимов в 2015 году убедили того же коммерсанта, что смогут обеспечить отзыв одним из банков претензий по займам. В качестве вознаграждения якобы для передачи сотрудникам банка сообщники получили автомобиль Porshe и две пары часов Constantin Vacheron, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб в размере 30 млн рублей", — отметили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
ТАСС: последние новости
Актера Александра Иншакова задержали с оружием в Центре международной торговли в Москве Суд 10 июля рассмотрит вопрос об аресте замдекана юрфака МГУ В 2019 году "Уральские авиалинии" приобретут семь новых самолетов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза297
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги44
В России отреагировали на уход Джонсона110
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение