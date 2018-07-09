Орчанина обвиняют в убийстве сожительницы из ревности

СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сожительницы.

В ведомстве сообщают, что преступление произошло в декабре 2014 года. Подозреваемый поссорился со своей возлюбленной, после чего избил и задушил ее. После убийства мужчина скрылся с места преступления, его объявили в международный розыск.

Позже сотрудникам полиции удалось установить местонахождение подозреваемого — он скрывался в Таджикистане . Оттуда его отправили обратно в Россию , где предъявили обвинение. В ходе следствия мужчина признался, что конфликт с сожительницей произошел на почве ревности.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления подозреваемый осознавал всю тяжесть поступка и был вменяем. Уголовное дело с утвердительным обвинением передано в суд.