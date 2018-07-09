В Опаринском районе осужден лесничий, незаконно вырубивший лесных насаждений на 6 млн рублей

Мурашинский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего лесничего Шадринского участкового лесничества.

Мужчину осудили за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

В течение двух лет лесничий при помощи наемных рабочих совершил на территории Шадринского участкового лесничества незаконные рубки лесных насаждений общим объемом более 960 куб. метров.

«Ущерб нанесенный лесному фонду Кировской области составил более 6,3 млн рублей. Суд назначил бывшему лесничему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

На момент рассмотрения уголовного дела материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации возмещен осуждённым в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.