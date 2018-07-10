В России могут ввести уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Москва . В России могут ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации от Российского союза автомобилистов (РСА). Как пишут «Известия» , нарушителям будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или до 5 лет лишения свободы, если преступление совершено группой лиц. За выдачу диагностической карты на неисправную машину Минэкономразвития страны предлагает ввести штраф от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Кроме того, планируется ужесточить ответственность за езду без техосмотра. Водителям будет грозить штраф в размере 2 тыс. рублей.