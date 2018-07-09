В Нижнем Новгороде осудят женщину за организацию убийства мужа

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Нижнего Новгорода, обвиняемой в организации убийства мужа с помощью своего несовершеннолетнего племянника, сообщает прокуратура Нижегородской области

По версии следствия, нижегородка попросила своего племянника убить мужчину, предложив за это 30 тысяч рублей. В свою очередь молодой человек предложил совершить убийство своему 19-летнему другу за 10 тысяч рублей.

По материалам уголовного дела, в январе 2017 года злоумышленники подошли к автомобилю мужчины и начали стучать по ней, пока не сработала сигнализация. Хозяин машины вышел на улицу, где на него напали обвиняемые. Один из них повалил мужчину на землю и нанес несколько ударов молотком. Второй несколько раз ударил его ножом, в результате мужчина скончался на месте происшествия. Женщина отдала племяннику обещанные 30 тысяч рублей, а тот передал другу треть этой суммы.

Уголовное дело будет рассматривать Нижегородский областной суд.