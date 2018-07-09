Бывшего директора учебного центра в Башкирии осудят за подделку документов 

В Уфе (республика Башкортостан) в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении экс‐директора «Учебного центра профессиональной подготовки». 48‐летнего мужчину обвиняют в подделке документов за денежное вознаграждение. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следствие установило, что в прошлом году обвиняемый за 50 тысяч рублей изготовил и передал 14–ти сотрудникам нескольких организаций, не прошедшим обучения, свидетельства об окончании курсов слесарей. Во время получения денег мужчину задержали республиканские правоохранители. Свою вину он полностью признал.
В середине мая в Сургуте в отношении полицейского дознавателя возбудили уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Она подделала протокол допроса.