Бывшего директора учебного центра в Башкирии осудят за подделку документов

Уфе ( республика Башкортостан ) в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении экс‐директора «Учебного центра профессиональной подготовки». 48‐летнего мужчину обвиняют в подделке документов за денежное вознаграждение. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру

Следствие установило, что в прошлом году обвиняемый за 50 тысяч рублей изготовил и передал 14–ти сотрудникам нескольких организаций, не прошедшим обучения, свидетельства об окончании курсов слесарей. Во время получения денег мужчину задержали республиканские правоохранители. Свою вину он полностью признал.