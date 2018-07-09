Пятигорчанку отправили в колонию за убийство сожителя

Жительницу Пятигорска отправили в колонию на 7 лет за убийство сожителя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Женщина выпивала спиртное со своим сожителем в декабре 2017 года. Мужчина спровоцировал ссору и выразил недовольство их личной жизнью. В ответ на претензии пятигорчанка вонзила мужчине в грудь кухонный нож. От полученных ранений тот скончался на месте.