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Экс-премьер Пакистана оспорит приговор по делу о коррупции
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Экс-премьер Пакистана оспорит приговор по делу о коррупции 

РИА Новости 8 часов назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Дочь бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Марьям сообщила, что они с отцом 13 июля вернутся на родину, где заочно приговорены к тюремному заключению, и оспорят обвинительный приговор по делу о коррупции.
В настоящее время экс-премьер Пакистана и его дочь находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена Шарифа Кульсум.
Как сообщила Марьям Шариф, сейчас защита готовит апелляцию на приговор Антикоррупционного суда Исламабада, признавшего отца виновным в рамках дела, связанного с покупкой дорогостоящих квартир в британской столице. «Против решения суда будет запущена соответствующая процедура», — подтвердила Шариф, которую цитирует телеканал Geo TV.
На минувшей неделе суд заочно приговорил экс-премьера Пакистана к 10 годам тюрьмы. Марьям получила наказание в виде лишения свободы на семь лет. Кроме того, они оба была оштрафованы на 8 и 2 миллиона фунтов стерлингов соответственно.
Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого «панамского досье». Согласно этому документу, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских Островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом начать расследование.
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