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Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии
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Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Суд Уганды оставил под стражей блогера Аширафа Като (Ashiraf Kato), который обвиняется в распространении порнографических материалов через свой YouTube-канал. Об этом сообщает местное бюро издания The Observer.
Обвинение утверждает, что 24 мая 2018 года Като транслировал в своем блоге Ghetto TV фотографии обнаженной студентки Христианского университета Уганды Лиллиан Рукундо (Lillian Rukundo). Также, по версии следствия, на следующий день (25 мая) Като вместе с Рукундо снова опубликовали изображения тела девушки. Предполагается, что это делалось с сексуальным подтекстом, — подобное провокационное поведение считается в Уганде незаконным.
Като не признает своей вины. Он также подал ходатайство об освобождении под залог, мотивируя его тем, что он провел более десяти дней в камере, где его пытали полицейские. Тем не менее, суд отклонил просьбу, отправив блогера в тюрьму до нового рассмотрения дела 16 июля.
Дело Като отягчается тем, что никто не знает о местонахождении его сообщницы Рукундо. Сообщается, что они были задержаны вместе, одна позднее девушка была освобождена под залог, а Като провел несколько дней в полицейском участке в Катве, пригороде Кампалы. Представитель столичной полиции Люк Овойесигир (Luke Owoyesigyire) не смог объяснить, почему женщине удалось освободиться.
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