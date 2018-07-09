Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии

Суд Уганды оставил под стражей блогера Аширафа Като (Ashiraf Kato), который обвиняется в распространении порнографических материалов через свой YouTube-канал. Об этом сообщает местное бюро издания The Observer.

Обвинение утверждает, что 24 мая 2018 года Като транслировал в своем блоге Ghetto TV фотографии обнаженной студентки Христианского университета Уганды Лиллиан Рукундо (Lillian Rukundo). Также, по версии следствия, на следующий день (25 мая) Като вместе с Рукундо снова опубликовали изображения тела девушки. Предполагается, что это делалось с сексуальным подтекстом, — подобное провокационное поведение считается в Уганде незаконным.

Като не признает своей вины. Он также подал ходатайство об освобождении под залог, мотивируя его тем, что он провел более десяти дней в камере, где его пытали полицейские. Тем не менее, суд отклонил просьбу, отправив блогера в тюрьму до нового рассмотрения дела 16 июля.