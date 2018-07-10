Ещё
Бывший вице-губернатор Приморья отпущен из СИЗО под подписку о невыезде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший вице-губернатор Приморья отпущен из СИЗО под подписку о невыезде 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд во Владивостоке изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову, подозреваемому в превышении полномочий, с ареста на подписку о невыезде. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе краевого УФСБ, которое ведет следствие по этому делу.
"Суд изменил меру пресечения Вишнякову. Он выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде", — сообщил представитель пресс-службы.
Ранее суд несколько раз продлевал содержание Вишнякова под стражей. Последний раз это произошло 10 мая. К этому времени он пробыл в изоляторе почти год.
Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Расследованием дела занимается ФСБ России, подробностей по ходу следствия пока не раскрывается.
Вишняков, курировавший вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, был арестован 27 июля 2017 года по решению суда. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. Только в августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.
ТАСС: последние новости
Актера Александра Иншакова задержали с оружием в Центре международной торговли в Москве Суд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка "Советский" по делу о мошенничестве В Москве из сейфа в апартаментах отеля Marriott украли 22 млн рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд183
Украина предложила России ядерную сделку80
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки102
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение