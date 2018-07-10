Бывший вице-губернатор Приморья отпущен из СИЗО под подписку о невыезде

"Суд изменил меру пресечения Вишнякову. Он выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде", — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее суд несколько раз продлевал содержание Вишнякова под стражей. Последний раз это произошло 10 мая. К этому времени он пробыл в изоляторе почти год.

Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Расследованием дела занимается ФСБ России, подробностей по ходу следствия пока не раскрывается.

Вишняков, курировавший вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, был арестован 27 июля 2017 года по решению суда. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. Только в августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.