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Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
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Бывшего вице-губернатора Приморья выпустили из СИЗО под подписку о невыезде 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство защиты находящегося под следствием бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Сергей Бондарь.
"Подтверждаю, мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня Вишнякова выпустили из СИЗО", — сказал Бондарь.
В конце июля 2017 года суд арестовал Вишнякова. Он проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. Официально подробности уголовного дела пока не озвучены, однако в тот же день с чиновником был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, он заключил досудебное соглашение, сейчас находится под подпиской о невыезде.
Ряд местных СМИ связывают уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском. Вишняков уволился.
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