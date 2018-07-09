Ещё
Забавлялся гранатой несколько дней: после взрыва на базе «Врубовая» возбудили уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забавлялся гранатой несколько дней: после взрыва на базе «Врубовая» возбудили уголовное дело 

161.ru 8 часов назад
Фото: 161.ru
Взрыв на оптовой базе произошел в девять часов утра
Стали известны новые обстоятельства происшествия на продуктовой базе «Врубовая», где в минувшую пятницу прогремел взрыв. Как рассказала корреспонденту 161.ru дочь пострадавшей женщины Елена, сожитель ее матери Михаил несколько дней подряд приносил гранату на работу.
— Миша ее где-то нашел, он думал, что боеприпас учебный. Дня три носил ее с собой на работу и всем показывал, мол, посмотрите, что у меня есть. А в пятницу он ради забавы выдернул чеку и бросил гранату матери. Он был уверен, что ничего не случится, — пояснила Елена.
Однако прогремел взрыв, в результате которого супруги получили множественные ранения. Обоих увезли в реанимацию в БСМП-2.
Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что пока не удалось допросить Михаила.
— Он в неконтактном состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье « Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Не исключено, что после того, как потерпевшего опросят, уголовное дело будет возбуждено уже в отношении него, —прокомментировал собеседник издания.
Подробности происшествия читайте в нашем онлайн-репортаже.
161.ru: последние новости
За убийство — 29 лет на двоих: дончан осудили за жестокую расправу со своим знакомым На Дону сотрудницу банка обвиняют в мошенничестве на 5,8 миллионов рублей На Дону задержали преступную группу, превратившую сауну в бордель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза297
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги44
В России отреагировали на уход Джонсона110
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение