Забавлялся гранатой несколько дней: после взрыва на базе «Врубовая» возбудили уголовное дело

Взрыв на оптовой базе произошел в девять часов утра

Стали известны новые обстоятельства происшествия на продуктовой базе «Врубовая», где в минувшую пятницу прогремел взрыв. Как рассказала корреспонденту 161.ru дочь пострадавшей женщины Елена, сожитель ее матери Михаил несколько дней подряд приносил гранату на работу.

— Миша ее где-то нашел, он думал, что боеприпас учебный. Дня три носил ее с собой на работу и всем показывал, мол, посмотрите, что у меня есть. А в пятницу он ради забавы выдернул чеку и бросил гранату матери. Он был уверен, что ничего не случится, — пояснила Елена.

Однако прогремел взрыв, в результате которого супруги получили множественные ранения. Обоих увезли в реанимацию в БСМП-2.

Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что пока не удалось допросить Михаила.

— Он в неконтактном состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье « Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Не исключено, что после того, как потерпевшего опросят, уголовное дело будет возбуждено уже в отношении него, —прокомментировал собеседник издания.

Подробности происшествия читайте в нашем онлайн-репортаже.