На Кубани возбудили дело против подозреваемого во взяточничестве таможенника

Уголовное дело по факту получения взятки возбудили на Кубани в отношении 27-летнего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Как полагает следствие, таможенник, имея сведения о возможном незаконном перемещении через границу Евразийского экономического союза пассажирского автобуса, получил от индивидуального предпринимателя 70 тыс. рублей за бездействие по данному факту. Дело в отношении сотрудника таможни возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие). Расследование проводит Южное следственное управление на транспорте СК России