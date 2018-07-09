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На Кубани возбудили дело против подозреваемого во взяточничестве таможенника
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На Кубани возбудили дело против подозреваемого во взяточничестве таможенника 

Деловая газета. Юг 8 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Уголовное дело по факту получения взятки возбудили на Кубани в отношении 27-летнего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как полагает следствие, таможенник, имея сведения о возможном незаконном перемещении через границу Евразийского экономического союза пассажирского автобуса, получил от индивидуального предпринимателя 70 тыс. рублей за бездействие по данному факту.
Дело в отношении сотрудника таможни возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие). Расследование проводит Южное следственное управление на транспорте СК России.
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