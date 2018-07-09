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Бывшего главу ставропольской станицы обвиняют в махинациях с землёй
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Бывшего главу ставропольской станицы обвиняют в махинациях с землёй 

АиФ Ставрополье 8 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывший глава станицы Лысогорской предстанет перед судом за должностные преступления, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Александра Крысина, экс-главу муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района, обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По версии следователей, в 2008-2013 году бывший глава станицы через подчинённых изготавливал подложные выписки о праве собственности на земельные участки. Сам он подписывал эти документы и заверял их печатями. Таким способом он незаконно раздал 12 земельных участков на территории Георгиевского горокруга частным лицам и причинил муниципальному образованию ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
Следователи собрали доказательства причастности бывшего главы села к махинациям с землёй, допросили свидетелей и провели судебные экспертизы. Теперь дело с обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.
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