Бывшего главу ставропольской станицы обвиняют в махинациях с землёй

Бывший глава станицы Лысогорской предстанет перед судом за должностные преступления, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Александра Крысина, экс-главу муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района, обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следователей, в 2008-2013 году бывший глава станицы через подчинённых изготавливал подложные выписки о праве собственности на земельные участки. Сам он подписывал эти документы и заверял их печатями. Таким способом он незаконно раздал 12 земельных участков на территории Георгиевского горокруга частным лицам и причинил муниципальному образованию ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Следователи собрали доказательства причастности бывшего главы села к махинациям с землёй, допросили свидетелей и провели судебные экспертизы. Теперь дело с обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.