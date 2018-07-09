Жительница Тулы не смогла отсудить у рязанца 500 тысяч рублей 

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение районного суда о взыскании неосновательного обогащения, сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что жительница Тулы подала иск в суд на рязанца и просила взыскать с него 500 тысяч рублей. В обоснование своих требований женщина заявила, что в декабре 2016 года она, находясь в другом городе, по просьбе ответчика перевела ему 500 тысяч рублей по системе срочных денежных переводов, что подтверждается письмом ПАО «Сбербанк России».