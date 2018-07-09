СК начал проверку после гибели крановщицы на уральском заводе

ЧП произошло из-за взрыва при соприкосновении расплавленного металла и ковша с водой, пишет местная газета «Глобус». По данным СМИ, раскаленный металл попал в кабину крановщицы, женщина скончалась на месте.

"По факту инцидента проводится доследственная проверка, следователи СКР разбираются в произошедшем", — сказал собеседник агентства.