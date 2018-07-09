Ещё
СК начал проверку после гибели крановщицы на уральском заводе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку после гибели крановщицы на уральском заводе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области проводят проверку по факту гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК РФ Александр Шульга.
ЧП произошло из-за взрыва при соприкосновении расплавленного металла и ковша с водой, пишет местная газета «Глобус». По данным СМИ, раскаленный металл попал в кабину крановщицы, женщина скончалась на месте.
"По факту инцидента проводится доследственная проверка, следователи СКР разбираются в произошедшем", — сказал собеседник агентства.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза255
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги29
В России отреагировали на уход Джонсона103
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»77
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение