Наказание рецидивисту ужесточили в Башкирии 

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание жителю Баймакского района республики, который ранее сидел в тюрьме. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
На свободу злоумышленник, отбывавший наказание за тяжкое преступление в отношении ребенка, вышел в 2016 году. После этого ему в целях контроля запретили покидать постоянное место жительства без разрешения полиции. Ограничения должны были снять через восемь лет. Однако мужчина проигнорировал запрет и уехал в Москву.
В итоге рецидивиста решили приструнить и приговорили к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В Мурманске осудили мужчину, убившего посетителя пивного бутика. Свое преступление он совершил под Новый год.