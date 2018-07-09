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В Тюмени гендиректор фирмы притворялся работником прокуратуры
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В Тюмени гендиректор фирмы притворялся работником прокуратуры 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени генеральный директор коммерческой организации предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное удостоверение работника прокуратуры Центрального округа. Инцидент произошел, когда мужчину за рулем автомобиля «Лада Приора» остановили для проверки документов. Удостоверение вызвало подозрение у инспекторов ДПС, и водитель признался, что купил его.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 30-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»).
«Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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