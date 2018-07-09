В Тюмени гендиректор фирмы притворялся работником прокуратуры

Тюмени генеральный директор коммерческой организации предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное удостоверение работника прокуратуры Центрального округа. Инцидент произошел, когда мужчину за рулем автомобиля «Лада Приора» остановили для проверки документов. Удостоверение вызвало подозрение у инспекторов ДПС, и водитель признался, что купил его.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 30-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»).

«Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.