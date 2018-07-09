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Директора учебного центра в Уфе уличили в торговле корочками
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Директора учебного центра в Уфе уличили в торговле корочками 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкирии завершилось расследование уголовного дела фигурантом которого стал экс-директор центра профессиональной подготовки. Как пишет ToDay News Ufa, его обвинили в подделке документов и коммерческом подкупе.
В 2017 году к мужчине обратились несколько организаций, которые попросили выдать их сотрудникам свидетельства об окончании курсов слесарей. В действительности, никакого обучения они не проходили. Но за взятку в 50 тысяч рублей директор центра изготовил необходимые документы.
Вину мужчина признал в полном объеме, материалы уголовного дела направили в Кировский районный суд.
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