Директора учебного центра в Уфе уличили в торговле корочками

Башкирии завершилось расследование уголовного дела фигурантом которого стал экс-директор центра профессиональной подготовки. Как пишет ToDay News Ufa, его обвинили в подделке документов и коммерческом подкупе.

В 2017 году к мужчине обратились несколько организаций, которые попросили выдать их сотрудникам свидетельства об окончании курсов слесарей. В действительности, никакого обучения они не проходили. Но за взятку в 50 тысяч рублей директор центра изготовил необходимые документы.

Вину мужчина признал в полном объеме, материалы уголовного дела направили в Кировский районный суд.