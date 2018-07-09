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Восемь лет: студент из Архангельска получил срок за нападение на мужчину
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Восемь лет: студент из Архангельска получил срок за нападение на мужчину 

АиФ Архангельск 9 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Студента архангельского техникума водных магистралей приговорили к восьми годам лишения свободы за нападение на мужчину.
11 ноября 2017 года пьяный молодой человек напал на незнакомого мужчину и нанёс ему серию ударов ножом. От смерти пострадавшего спасла только своевременно оказанная медицинская помощь. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры ранее студент уже привлекался к административной и уголовной ответственности.
Ломоносовский суд признал его виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и приговорил к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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