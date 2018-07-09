Рейс «Москва — полицейский участок»: в Екатеринбурге пьяного пассажира забрали прямо из аэропорта

аэропорту Кольцово арестовали буйного пассажира, прилетевшего из Москвы . Как пишет корреспондент ТАСС, во время полета мужчина изрядно выпил и начал вести себя, мягко говоря, вызывающе: он нецензурно выражался, скандалил, а когда стюарды пытались забрать у него бутылку с алкоголем, подрался с одним из них.

По прибытии самолета, дебошира уже ожидал наряд полиции: пьяного мужчину задержали и отвезли в отделение.

На данный момент Уральское следственное управление на транспорте СКР выясняет причины и обстоятельства случившегося. «Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту нарушения одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом „Москва — Екатеринбург “ 8 июля 2018 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в апреле этого года произошел аналогичный инцидент с хулиганом на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью . 60-летний мужчина сначала подрался с другими пассажирами, а затем и с членами экипажа. Против авиадебошира было возбуждено уголовное дело.

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