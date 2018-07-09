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На Ямале задержаны чиновники-взяточники
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На Ямале задержаны чиновники-взяточники 

N24.ru 9 часов назад
Фото: N24.ru
На Ямале задержаны чиновники, получившие крупную взятку. Обвинение в коррупции предъявлено начальнику Нижнеобского ТУ Росрыболовства и одному из его подчиненных. По данным следствия, в 2017 году чиновники, достоверно зная о том, что одна из коммерческих организаций использует прибрежную полосу водного объекта с нарушениями, предложили фирме заплатить за неразглашение данной информации.
«Обвиняемые получили от представителя коммерческой организации взятку в 200 тысяч рублей и впоследствии разделили полученную сумму между собой. Преступление выявлено сотрудниками окружного управления МВД», — сообщили в пресс-службе ямальского СКР.
Расследование дела продолжается. По решению суда начальник отдела на время следствия находится под стражей, его подельник под домашним арестом..
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