На Ямале задержаны чиновники-взяточники

На Ямале задержаны чиновники, получившие крупную взятку. Обвинение в коррупции предъявлено начальнику Нижнеобского ТУ Росрыболовства и одному из его подчиненных. По данным следствия, в 2017 году чиновники, достоверно зная о том, что одна из коммерческих организаций использует прибрежную полосу водного объекта с нарушениями, предложили фирме заплатить за неразглашение данной информации.

«Обвиняемые получили от представителя коммерческой организации взятку в 200 тысяч рублей и впоследствии разделили полученную сумму между собой. Преступление выявлено сотрудниками окружного управления МВД », — сообщили в пресс-службе ямальского СКР.

Расследование дела продолжается. По решению суда начальник отдела на время следствия находится под стражей, его подельник под домашним арестом..