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В Тверской области прокуратура обвинила Фонд капитального ремонта в бездействии и выиграла суд
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В Тверской области прокуратура обвинила Фонд капитального ремонта в бездействии и выиграла суд 

tvernews.ru 7 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Калязине Тверской области жители 12 многоквартирных домов ждут капитального ремонта с 2016 и 2017 годов. Прокуратура Калязинского района провела проверку и направила в суд иск о признании незаконным бездействие Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Проверку инициировали после обращения заместителя главы Калязинского района. По ее результатам прокуратура установила, что по состоянию на май 2018 года так и не начались работы по капитальному ремонту 3 многоквартирных домов, включенных в план ремонта на 2016 год, и 9 многоквартирных домов, ремонт которых должен был начаться в 2017 году.
Как установила прокуратура, собственники жилья собрали и перечислили в Фонд капитального ремонта в 2016 году более 13 млн рублей, за 5 месяцев 2017 — 5 млн рублей, что составляет 97% взносов.
В исковом заявлении направленном в суд, прокуратура просила признать незаконным бездействие Фонда и возложить на него обязанности обеспечить проведение работ по капитальному ремонту общего имущество многоквартирных домов на территории города Калязин.
Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью.
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