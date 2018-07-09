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В Орске грабители отделались денежным штрафом
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В Орске грабители отделались денежным штрафом 

ProOren 9 часов назад
Фото: ProOren
Накануне в Ленинском суде Орска вынесли приговор двум местным жителям за кражу и угон авто.
В ведомстве сообщают, что осенью 2017 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошли на улице к мужчине, который тоже был под шофе, и ограбили его. Один из них похитил у потерпевшего из кармана мобильный телефон, а другой силой забрал сумку с ключами от машины и угнал припаркованный возле дома автомобиль.
В ходе следствия оба нарушителя признали свою вину в полном объеме. Одного из подсудимых — гражданина Казахстана — взяли под стражу.
В результате одного молодого человека за кражу наказали штрафом в 20 тыс. руб, а угонщика автомобиля обязали выплатить 40 тыс. руб. Однако с учетом срока содержания под стражей последнего освободили от выплаты штрафа.
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