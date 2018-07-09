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За незаконную торговлю алкоголем рязанца оштрафовали на 60 тысяч рублей
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За незаконную торговлю алкоголем рязанца оштрафовали на 60 тысяч рублей 

АиФ Рязань 9 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В Октябрьском районном суде огласили приговор жителю Рязани, обвиняемого в незаконной розничной продаже алкоголя, сообщает пресс-служба райсуда.
Установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, ранее уже привлекался к административной ответственности за розничную продажу этилового спирта. В этот раз он вновь попался на незаконной торговле алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
В результате суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
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