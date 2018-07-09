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В Астрахани полицейские разыскали пропавшего мужчину
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В Астрахани полицейские разыскали пропавшего мужчину 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Фото: Волга
Утром в дежурную часть городского УМВД с заявлением о пропаже супруга обратилась жительница Кировского района 1984 года рождения, которая сообщила полицейским, что вчера утром ее 34-летний муж ушел из дома на работу и до сих пор не вернулся. Так как сотового телефона супруг не имеет, возможности связаться с ним у нее не было. Астраханка также пояснила, что накануне между ними не было никаких ссор и размолвок.
Установив круг знакомых и друзей мужчины, полицейские начали поиски пропавшего. Через четверо суток после обращения заявительницы мужчина был разыскан сотрудниками уголовного розыска. Стражам порядка он пояснил, что, возвращаясь с работы, по пути домой решил навестить свою старую знакомую. Так как они долгое время не виделись, женщина предложила гостю отметить встречу. Следующие несколько дней он гостил у нее, распивая спиртные напитки.
Установлено, что в отношении астраханца преступлений и правонарушений не совершалось. Полицейские уведомили о результатах розыскных мероприятий его супругу.
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