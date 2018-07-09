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Основателя екатеринбургского клуба «Храбр» отправили за решетку
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Основателя екатеринбургского клуба «Храбр» отправили за решетку 

Уралинформбюро 10 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор по делу основателя клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на мошенничество, злоупотреблении полномочиями и приготовлению к получению взятки.
Мальцеву назначили 2,5 года колонии общего режима, Кондрашина отправили туда же на 5 лет 6 месяцев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2016 года Кондрашин нагрянул с проверкой к одному из бизнесменов, торговавшему обувью и верхней одеждой. У коммерсанта отняли часть имущества, а за возврат экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей. Предприниматель отказался давать взятку.
Спустя месяц подсудимые потребовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он написал заявление в полицию.
Мальцева и Кондрашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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