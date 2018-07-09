Основателя екатеринбургского клуба «Храбр» отправили за решетку

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор по делу основателя клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина . В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на мошенничество, злоупотреблении полномочиями и приготовлению к получению взятки.

Мальцеву назначили 2,5 года колонии общего режима , Кондрашина отправили туда же на 5 лет 6 месяцев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2016 года Кондрашин нагрянул с проверкой к одному из бизнесменов, торговавшему обувью и верхней одеждой. У коммерсанта отняли часть имущества, а за возврат экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей. Предприниматель отказался давать взятку.

Спустя месяц подсудимые потребовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он написал заявление в полицию.

Мальцева и Кондрашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.