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Суд Мурманска вынес приговор убийце посетителя пивного бутика
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Суд Мурманска вынес приговор убийце посетителя пивного бутика 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: Северпост
Жителя Мурманска, который в канун Нового года убил посетителя пивного бутика, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. О принятом решении суда 9 июля сообщило ИА FlashNord.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что в момент совершения преступления виновный был пьян.
«В судебном заседании государственным обвинением доказано, что 31 декабря прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении пивного бутика «ЗакусПивТорг», в ходе ссоры с целью убийств, нанес посетителю не менее четырех ударов ножом. В результате преступных действий подсудимого потерпевшему были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.
Приморского водителя осудили за нападение на полицейских. Стражи порядка попросили его выйти из машины и предъявить документы, однако водитель отказался. Вместо этого он продолжил движение и наехал на сотрудника ГИБДД.
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