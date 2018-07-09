Суд Мурманска вынес приговор убийце посетителя пивного бутика

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что в момент совершения преступления виновный был пьян.

«В судебном заседании государственным обвинением доказано, что 31 декабря прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении пивного бутика «ЗакусПивТорг», в ходе ссоры с целью убийств, нанес посетителю не менее четырех ударов ножом. В результате преступных действий подсудимого потерпевшему были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.