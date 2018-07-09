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Крупнейший должник Бакала испугался и порадовал кредиторов
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Крупнейший должник Бакала испугался и порадовал кредиторов 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Лишь после возбуждения 48 уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Бакальское рудоуправление» градообразующее предприятие Бакала заплатило кредиторам более 40 миллионов рублей из 45-миллионной задолженности, сообщает корреспондент АиФ со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.
Рудоуправление, занимающееся добычей и реализацией сидерита и кварцитов, задолжало поставщику электроэнергии, арендодателю, медицинским и культурным учреждениям, налоговым органам и предприятиям коммунального хозяйства, но не спешило платить по счетам. Тогда в отношении руководителя БРУ орган дознания УФССП России по Челябинской области возбудил 48 уголовных дел по статьям 177 и 315 УК РФ, объединив их в сводное производство. Предприятие сразу же нашло средства для погашения долгов: В результате 47 исполнительных производств были окончены фактическим исполнением, а еще один исполнительный документ отозван взыскателем.
Однако погашение долга в период дознания не освободило злостного должника от уголовной ответственности — девять из 42 потерпевших потребовали наказать директора ООО «Бакальское рудоуправление» за злостное неисполнение судебных решений и уклонение от погашения кредиторской задолженности. Саткинский городской суд признал директора виновным и приговорил к штрафу в 60 тысяч рублей. Осужденный сразу же оплатил штраф в добровольном порядке
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