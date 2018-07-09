Мурманский Ромео убежал из‐под стражи ради свидания с любимой

Мурманской области заключенный совершил побег из изолятора временного содержания ради свидания с любимой женщиной. Мужчину задержали в тот момент, когда он садился в такси, которое вызвал, чтобы вернуться в тюрьму. Об этом сообщили в пресс‐службе СУ СК РФ по региону.

4 апреля 25-летнего молодого человека арестовали из-за неявки в суд. На тот момент он проходил фигурантом по другому уголовному делу.

Мужчину доставили в СИЗО . Там его состояние ухудшилось и он был госпитализирован в медучреждение.

Задержанный предполагал, что суд назначит ему наказание, связанное с лишением свободы и решил совершить побег ради свидания со своей девушкой. Охранявшему полицейскому он сказал, что идет в уборную, а сам покинул больницу.

Беглеца задержали в тот же день, когда он вызвал такси, чтобы вернуться в медучреждение. Побег на свидание может стоить молодому человеку четырех лет свободы.

ФСИН заявил, что число побегов из‐под стражи в колониях и следственных изоляторах сократилось в за прошедший год в шесть раз по сравнению с 2012 годом. В 2012 году допущено 12 побегов из-под охраны в колониях и следственных изоляторах, в 2017 году — два.