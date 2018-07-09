Ещё
Мурманский Ромео убежал из‐под стражи ради свидания с любимой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мурманский Ромео убежал из‐под стражи ради свидания с любимой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Мурманской области заключенный совершил побег из изолятора временного содержания ради свидания с любимой женщиной. Мужчину задержали в тот момент, когда он садился в такси, которое вызвал, чтобы вернуться в тюрьму. Об этом сообщили в пресс‐службе СУ СК РФ по региону.
4 апреля 25-летнего молодого человека арестовали из-за неявки в суд. На тот момент он проходил фигурантом по другому уголовному делу.
Мужчину доставили в СИЗО. Там его состояние ухудшилось и он был госпитализирован в медучреждение.
Задержанный предполагал, что суд назначит ему наказание, связанное с лишением свободы и решил совершить побег ради свидания со своей девушкой. Охранявшему полицейскому он сказал, что идет в уборную, а сам покинул больницу.
Беглеца задержали в тот же день, когда он вызвал такси, чтобы вернуться в медучреждение. Побег на свидание может стоить молодому человеку четырех лет свободы.
ФСИН заявил, что число побегов из‐под стражи в колониях и следственных изоляторах сократилось в за прошедший год в шесть раз по сравнению с 2012 годом. В 2012 году допущено 12 побегов из-под охраны в колониях и следственных изоляторах, в 2017 году — два.
360tv.ru: последние новости
«Никаких проблем». Актер Александр Иншаков рассказал об инциденте с изъятым пистолетом Тимати поддержит DJ Smash в пермском суде Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза255
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги29
В России отреагировали на уход Джонсона103
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»77
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение