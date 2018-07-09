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Осужденного из шекснинской колонии экстрадируют в Азербайджан
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Осужденного из шекснинской колонии экстрадируют в Азербайджан 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
К уголовной ответственности привлекут заключенного шекснинской колонии. По решению Генеральной прокуратурой России он будет экстрадирован в Азербайджан.
Как сообщает областная прокуратура, в 2005 году мужчина совершил покушение на убийство двух человек, угрожая пистолетом. Оружие он приобрел незаконно и хранил при себе. Через год его объявили в международный розыск.
Найти мужчину удалось в прошлом году, когда Автозаводской суд г. Тольятти осудил его за похищение человека. Приговор — 9 лет лишения свободы, которые он должен был отбывать на Вологодчине.
Так как у уголовного дела, возбужденного в Азербайджане, истекает срок давности привлечения к ответственности, генеральная прокуратура республики запросила экстрадицию. Мужчину перевезут на родину на три месяца, после чего осужденный вернется отбывать наказание, полученное за преступление, которое он совершил на территории России.
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