Осужденного из шекснинской колонии экстрадируют в Азербайджан

Как сообщает областная прокуратура, в 2005 году мужчина совершил покушение на убийство двух человек, угрожая пистолетом. Оружие он приобрел незаконно и хранил при себе. Через год его объявили в международный розыск.

Найти мужчину удалось в прошлом году, когда Автозаводской суд г. Тольятти осудил его за похищение человека. Приговор — 9 лет лишения свободы, которые он должен был отбывать на Вологодчине.