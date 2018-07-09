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Жителя Ижевска обвинили в регистрации пяти фирм на подставных лиц
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Жителя Ижевска обвинили в регистрации пяти фирм на подставных лиц 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчине предъявили обвинение в регистрации пяти фирм на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в 2017 году обвиняемый подготавливал учредительные и другие документы на ООО «Элегия», ООО «Креатив», ООО «Мека», ООО «Главснаб», ООО «Стелла», внес в них не соответствующие действительности сведений об учредителях и директорах. И затем представил эти бумаги Федеральной налоговой службе.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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