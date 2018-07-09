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Гендиректор тюменской строительной фирмы купил фальшивое удостоверение и представлялся прокурором
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Гендиректор тюменской строительной фирмы купил фальшивое удостоверение и представлялся прокурором 

72.ru 10 часов назад
Фото: 72.ru
Мужчина признался, что купил подделку за пять тысяч рублей
Руководителя строительной компании, зарегистрированной в Тюменской районе, отправили под суд за использование фальшивого удостоверения работника прокуратуры. 30-летний мужчина, имеющий высшее образование, предъявил фальшивый документ сотрудникам ДПС.
— По материалам уголовного дела, днем 26 декабря 2017 года у дома №115 «б» по улице Чаплина в Тюмени инспектор ДПС остановил автомобиль Lada Priora. Водитель, гендиректор одной из строительных фирм, при проверке документов предъявил удостоверение работника прокуратуры Центрального округа. Документ вызвал подозрение и был изъят, — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Удостоверение имело явные признаки подделки. 30-летний мужчина настаивать на его подлинности не стал и честно признался, что купил фальшивку за пять тысяч рублей.
За использование заведомо подложного документа гендиректору строительной фирмы грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже направлены на рассмотрение в суд.
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