Гендиректор тюменской строительной фирмы купил фальшивое удостоверение и представлялся прокурором

Мужчина признался, что купил подделку за пять тысяч рублей

Руководителя строительной компании, зарегистрированной в Тюменской районе, отправили под суд за использование фальшивого удостоверения работника прокуратуры . 30-летний мужчина, имеющий высшее образование, предъявил фальшивый документ сотрудникам ДПС

— По материалам уголовного дела, днем 26 декабря 2017 года у дома №115 «б» по улице Чаплина в Тюмени инспектор ДПС остановил автомобиль Lada Priora. Водитель, гендиректор одной из строительных фирм, при проверке документов предъявил удостоверение работника прокуратуры Центрального округа. Документ вызвал подозрение и был изъят, — рассказали в прокуратуре Тюменской области

Удостоверение имело явные признаки подделки. 30-летний мужчина настаивать на его подлинности не стал и честно признался, что купил фальшивку за пять тысяч рублей.

За использование заведомо подложного документа гендиректору строительной фирмы грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже направлены на рассмотрение в суд.