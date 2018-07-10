Омский суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека

Омский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении виновника ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

22-летний омич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В суде установлено, что 10 декабря 2017 года ночью он ехал в автомобиле «ВАЗ 21099», в районе 6 км автодороги Троицкое — Чукреевка на территории Омского района автомобиль занесло на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF. В результате автоаварии пассажиры легкового автомобиля — 48-летний мужчина и 50-летняя женщина погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд обязал его выплатить родственнику погибших два млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.