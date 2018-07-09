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Нижегородка «купила» убийство мужа за 30 тысяч рублей у своего племянника
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Нижегородка «купила» убийство мужа за 30 тысяч рублей у своего племянника 

nn.ru 10 часов назад
Фото: nn.ru
В ходе расследования убийства 29-летнего нижегородца, следователи установили, что преступление организовала его жена.
— Нижегородка испытывала неприязнь к супругу, поэтому уговорила своего племянника убить его за 30 тысяч рублей. Несовершеннолетний племянник предложил 10 тысяч рублей своему 19-летнему другу за помощь, — описывают историю в прокуратуре Нижегородской области. — В начале января 2017 года молодые люди, вооружившись ножом и молотком, подошли к автомобилю своей жертвы и начали стучать по машине, изображая попытку её взлома. Сработала охранная сигнализация и мужчина вышел на звук на улицу. На него сразу напали. Один из убийц уронил его на землю и несколько раз ударил молотком, а потом стал держать его на земле, пока сообщник наносит удары ножом.
Мужчина скончался на месте.
Через некоторое время жена заплатила обещанную сумму племяннику, а тот передал часть денег другу.
В криминальной истории будет разбираться Нижегородский областной суд. Сейчас заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летней нижегородки. Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст.150, ч. 3 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетний племянник и его подельник обвиняются по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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