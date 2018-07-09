На Урале водителя, который хотел дать взятку гаишнику, оштрафовали на 600 тысяч 

Уральцу по имени Ярослав Казак, который пытался дать взятку в 20 тысяч инспектору ДПС, придется заплатить в 30 раз больше. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Каменский районный суд признал его виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
16 мая Казака остановили на 10-м километре дороги «Южный обход Каменска-Уральского». Он перевозил древесину без сопроводительных документов и за то, чтобы инспектор закрыл на это глаза, предложил заплатить 20 тысяч. Деньги водитель положил в бардачок служебного автомобиля.
— Однако Казак свои преступные действия довести до конца не смог, поскольку сотрудник полиции взятку не принял, — отметили в прокуратуре.
В суде Ярослав Казак вину признал. Теперь ему придется выплатить штраф в 600 тысяч, а 20 тысяч, которые он предлагал в качестве взятки, конфисковали в доход государства.
А в Верхотурье водителя, который пытался дать взятку гаишнику, отправили в колонию на три года из-за того, что он вовремя не заплатил штраф.