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На Урале водителя, который хотел дать взятку гаишнику, оштрафовали на 600 тысяч
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На Урале водителя, который хотел дать взятку гаишнику, оштрафовали на 600 тысяч 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
Уральцу по имени Ярослав Казак, который пытался дать взятку в 20 тысяч инспектору ДПС, придется заплатить в 30 раз больше. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Каменский районный суд признал его виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
16 мая Казака остановили на 10-м километре дороги «Южный обход Каменска-Уральского». Он перевозил древесину без сопроводительных документов и за то, чтобы инспектор закрыл на это глаза, предложил заплатить 20 тысяч. Деньги водитель положил в бардачок служебного автомобиля.
— Однако Казак свои преступные действия довести до конца не смог, поскольку сотрудник полиции взятку не принял, — отметили в прокуратуре.
В суде Ярослав Казак вину признал. Теперь ему придется выплатить штраф в 600 тысяч, а 20 тысяч, которые он предлагал в качестве взятки, конфисковали в доход государства.
А в Верхотурье водителя, который пытался дать взятку гаишнику, отправили в колонию на три года из-за того, что он вовремя не заплатил штраф.
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